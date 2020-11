25 M$ de plus pour les services en santé mentale jeunesse Québec

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé l’octroi d’une somme supplémentaire de 25 M$ pour bonifier l’offre de service en santé mentale pour les jeunes, les jeunes adultes, leur famille et leurs proches. Ce nouvel investissement important vise à améliorer la santé émotionnelle des jeunes par la diminution de la détresse psychologique ou encore de symptômes associés à un trouble mental, tels que l’anxiété ou la dépression. Il permettra de bonifier l’accessibilité aux services pour les jeunes, à leur famille et leurs proches, de consolider les équipes déjà existantes et de bonifier l’arrimage entre elles, et d’augmenter le soutien aux intervenants œuvrant en santé mentale jeunesse. « La pandémie aura certainement eu, et continuera d’avoir, des effets sur la santé mentale et le bien-être des jeunes. L’augmentation de l’anxiété et de la détresse psychologique est un enjeu qui me préoccupe grandement et qui est au cœur des priorités du gouvernement. Avec ce nouvel investissement, nous nous assurons de pouvoir répondre à la hausse des besoins chez les jeunes, les jeunes adultes et leur famille. Je tiens à réitérer que des ressources sont disponibles : n’hésitez pas à aller chercher de l’aide si vous ressentez des symptômes liés au stress, à l’anxiété ou de la déprime », a fait valoir le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.