Grand sapin jeunesse de Sainte-Justine : Elizabeth veut rallumer la flamme de l’espoir chez les jeunes!

Le Grand sapin jeunesse de Sainte-Justine s’illumine progressivement à cette période de l’année et ses milliers de lumières réchauffent bien des cœurs, dont ceux de la famille de la jeune Elizabeth Lalonde, 16 ans, qui a été opérée à 3 ans seulement pour une tumeur au cerveau grosse comme une orange, puis à 15 ans lors d’une rechute, mais aujourd’hui en belle forme, elle lance un message d’espoir aux jeunes qui vivent des temps sombres et qui ont besoin d’une lumière!…

« En 2010, quand j’avais 3 ans, j’avais des maux de tête, des vomissements et un jour, ma mère a tenté de me réveiller, sans succès… », explique Elizabeth dans sa capsule d’ambassadrice de cette campagne bien spéciale. « J’ai été opérée pour une première fois. La cause, c’était une tumeur au cerveau qui était de la grosseur d’une orange dans mon petit cerveau d’enfant. »

« L’opération s’est bien déroulée et ça a duré huit heures en tout. Tout allait bien pendant des années, la tumeur n’est jamais revenue jusqu’en 2021. À la suite d’une imagerie par résonnance magnétique (IRM), les médecins, comme à chaque fois, m’appellent dans leur bureau et me montrent les résultats. C’est là qu’ils m’ont dit : « C’est revenu, il faut qu’on t’opère, c’est urgent! » Le neurochirurgien Alexander Weil m’a opérée en juillet 2022. Mon opération s’est super bien passée grâce à la technologie qui progresse à chaque jour et la technologie progresse grâce à vos dons.»

Sa mère, Mélissa Nault, qui a vécu à ses côtés ces moments très difficiles, acquiesce : « Depuis le début, Elizabeth veut redonner au suivant, redonner au CHU de Sainte-Justine. Elle veut redonner espoir aux gens qui vivent une situation difficile. Le Grand sapin jeunesse, c’est pour aider la recherche, car ce n’est pas le gouvernement qui aide dans ce domaine, ce sont les dons philanthropiques. Dans le cas d’Elizabeth, c’est le jour et la nuit entre les opérations à 3 ans et à 15 ans! Le neurochirurgien avait un robot assistant qui lui indiquait s’il touchait à quelque chose de grave. Le spécialiste nous a dit qu’à chaque année, il voit des avancées importantes. C’est tellement encourageant! »

« Elizabeth ne veut pas que tout ça soit arrivé pour rien. Elle veut transformer le négatif en positif! » C’est avec un sourire qu’elle ajoute que sa fille veut un jour être une super-infirmière au CHU à la fin de ses études afin d’aider les autres. « Elle est très déterminée et je sais qu’elle va y arriver! »

Et c’est avec une voix évidemment déterminée que l’élève du Collège Saint-Paul de Varennes lance : « Ensemble montrons au Québec ce dont les jeunes sont capables!» Avec sa chandelle à la main, cette survivante invite donc les gens à faire briller la vie des enfants de Sainte-Justine…











Les élèves du réseau de la Fédération des établissements d’enseignement privés illumineront la base du Grand sapin jeunesse de Sainte-Justine en invitant leur entourage à acheter des lumières au coût de 5 $ chacune. Après le 26 novembre, la population en général sera invitée à participer à la campagne.

https://grandsapinjeunesse.fondationstejustine.org/