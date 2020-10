Une programmation spéciale pour l’Halloween à Boucherville

La Ville de Boucherville a redoublé de créativité cet automne afin d’offrir à ses citoyens une programmation adaptée pour souligner l’Halloween, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. En effet, en plus du traditionnel porte-à-porte du 31 octobre, autorisé par le gouvernement du Québec, les Bouchervillois pourront participer à plusieurs activités gratuites, s’échelonnant du 21 octobre au 1er novembre, dans le confort de leur foyer.

Activités jeunesse en ligne :

o Activité créative familiale

o Capsule littéraire jeunesse

o Histoire et traditions d’Halloween

o Maquillage d’horreur et effets spéciaux (10 ans et plus)

o Présentation d’animaux exotiques par Éducazoo :

En direct le 1er novembre de 10 h 30 à 11 h sur la page Facebook

→ Veuillez noter que toutes les activités énumérées ci-dessus seront en direct de la page Facebook : Boucherville – Vie culturelle

(facebook.com/bouchervillevieculturelle)

o « Liliboo, la sorcière aux doigts de fée », présentée par Animations clin d’œil :

D’une durée de 40 minutes, ce spectacle dédié aux enfants de 3 à 10 ans est disponible gratuitement en ligne du 21 octobre au 5 novembre. Laissez-passer disponibles via la billetterie boucherville.ca/billetterie. Places limitées.

Activité familiale :

o Concours de décoration de maisons « BOUHcherville » :

En vous démarquant, vous courez la chance de gagner une carte-cadeau échangeable au Grenier de Julie! Faites-nous parvenir une photo de votre maison décorée spécialement pour l’Halloween à l’adresse :

commentaires@boucherville.ca. Règlements disponibles au boucherville.ca