503 000 $ pour les hôpitaux lors du Défi des générations contre la Covid

Le samedi 3 octobre dernier, le Défi des générations contre la Covid s’est terminé par un événement virtuel animé par Julie Snyder et c’était l’occasion de souligner la mobilisation de toute une communauté face aux besoins grandissants des hôpitaux en Montérégie. Cet été, alors que la deuxième vague n’était encore qu’un scénario et que la région se déconfinait progressivement, quatre fondations hospitalières se sont unies dans un élan de solidarité sans précédent pour présenter le Défi des générations contre la Covid. Plus de 500 participants de la Montérégie ont répondu à l’invitation de Josée Lavigueur, porte-parole de l’événement. Ils se sont dépassés en relevant le défi de leur choix, et en collectant des dons dans leur entourage. Lors de l’événement virtuel du 3 octobre, Julie Snyder a lancé un appel à tous afin de soutenir la santé mentale des jeunes, grandement fragilisée par la pandémie. Les fondations Hôpital Pierre-Boucher, Hôpital Charles-LeMoyne, lAnna-Laberge et Hôtel-Dieu de Sorel tiennent à remercier chaleureusement tous les participants, les partenaires et les donateurs qui ont contribué au succès de cette édition spéciale du Défi des générations contre la Covid.