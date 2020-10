Le Club des petits déjeuners s’installe à Varennes

Depuis le début de la pandémie, le Club des petits déjeuners ferait face à une demande qui s’est accrue de manière significative. Afin de subvenir aux besoins et de s’assurer que chaque enfant va entamer sa journée de classe le ventre plein, l’organisme a mis en place des mesures en plus de faire l’acquisition dans la région d’un nouvel entrepôt de 16 500 pieds carrés.

Grâce à ses nouvelles installations de Varennes, le Club disposerait maintenant de la marge de manœuvre nécessaire afin d’implanter son programme de petits déjeuners dans près de 700 écoles au Québec. Une démarche qui lui permettra de rejoindre un maximum d’enfants d’un bout à l’autre de la province.

Le déménagement a été rendu possible notamment grâce au soutien des donateurs, partenaires et du gouvernement. « Nous sommes très fiers de soutenir le Club des petits déjeuners, s’est exprimé le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. Et de participer à cette importante annonce du déménagement de l’entrepôt. Les bienfaits d’une saine alimentation sur la réussite scolaire sont indéniables et c’est pourquoi le gouvernement est au rendez-vous pour soutenir la mission d’aide alimentaire de l’organisme. L’annonce d’aujourd’hui permettra au Club de soutenir davantage d’élèves dans le besoin. Toutes mes félicitations à l’équipe pour le travail colossal des derniers mois. »

50 000 repas

Parmi les raisons qui ont motivé la décision, l’ancien entrepôt occupé par l’organisme à Boucherville était rempli à plus de 127% de sa capacité. Les dirigeants du Club espèrent maintenant que les nouveaux locaux permettront une optimisation des services.

« Cet entrepôt est une preuve tangible de la forte croissance des besoins alimentaires à travers la province, avance pour sa part Tommy Kulczyk, directeur général du Club des petits déjeuners. Il s’agit désormais d’un enfant sur trois qui se rend à l’école le ventre vide au pays. Cette nouvelle étape ouvre la voie pour les défis que nous aurons à surmonter dans un futur proche. »

Le Club des petits déjeuners distribue chaque jour plus de 50 000 repas dans les écoles du Québec en plus d’être actif dans 1887 établissements scolaires au pays.

Afin de répondre à la demande, l’organisme lançait une importante campagne de financement en août dernier. Pour contribuer à la campagne, visitez le site : clubdejeuner.org