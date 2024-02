L’usine de recyclage de polystyrène ne sera pas construite à Varennes

Une entreprise de recyclage de polystyrène désirait s’installer sur le chemin de la Baronnie à Varennes, près de l’autoroute 30, mais ce projet ne verra pas le jour, du moins pas à Varennes.



Rappelons dans ce dossier qu’un nombre suffisant de citoyens du secteur où devait se construire l’usine de 40 M$ se sont opposés à une modification à la réglementation municipale qui était nécessaire afin de l’accueillir, soit 23 citoyens sur une cinquantaine, alors qu’il fallait 19 signatures pour que le projet ne soit pas adopté.



Durant l’assemblée publique du 15 janvier, le maire Martin Damphousse avait qualifié de « faibles » les chances d’obtenir un référendum en faveur de la modification à la règlementation. Lors de la séance du 5 février, le conseil municipal de la Ville de Varennes a finalement décidé d’abroger la Résolution 2023-400 et ainsi ne pas donner suite au projet.



Selon nos sources, l’entreprise ne cherchera pas un autre terrain à Varennes et ses dirigeants sont présentement en négociations pour s’installer ailleurs dans le Grand Montréal.



Rappelons que l’entreprise devait permettre de recycler annuellement 9 000 tonnes de déchets de polystyrène post-consommateur et post-industriel avec un haut degré de contamination, soit l’équivalent de 15 % du polystyrène enfoui chaque année au Québec.