Projet de recyclage de polystyrène de 40 M$ à Varennes: des citoyens s’y opposent

Une entreprise de recyclage de polystyrène désirait investir 40 M$ pour s’installer sur le chemin de la Baronnie, près de l’autoroute 30, mais un nombre suffisant de citoyens du secteur se sont opposés à une modification à la réglementation qui était nécessaire afin de l’accueillir.



Polystyvert projetait d’être la première usine commerciale à pleine échelle de production de polystyrène recyclé dans le Grand Montréal et une trentaine d’emplois y étaient rattachés. L’entreprise devait permettre de recycler annuellement 9 000 tonnes de déchets de polystyrène post-consommateur et post-industriel avec un haut degré de contamination, soit l’équivalent de 15 % du polystyrène enfoui chaque année au Québec.



Lors de l’annonce en juillet 2023, la présidente de Polystyvert, Nathalie Morin, avait expliqué par voie de communiqué que Varennes constituait le début de la commercialisation mondiale de cette technologie. « Plusieurs acteurs majeurs de l’industrie ont un intérêt important pour l’achat d’une licence. Cela nous permettra de répliquer cette usine et de faire croître rapidement l’entreprise », avait-elle précisé.



Une modification à la règlementation était nécessaire afin de permettre la construction de Polystyvert sur un terrain de 70 000 pieds carrés. Cependant, 23 citoyens sur une cinquantaine du secteur se sont opposés à cette modification d’ajout de règlement, alors qu’il fallait 19 signatures pour que le projet ne soit pas adopté.



« C’est en février que le conseil municipal va décider si l’on va de l’avant ou non avec un référendum auprès des citoyens du secteur », a déclaré récemment en entrevue téléphonique le maire de Varennes, Martin Damphousse. Lors de l’assemblée publique du 15 janvier, il avait qualifié de « faibles » les chances d’obtenir un référendum en faveur de la modification à la règlementation. L’autre option pour l’entreprise est de trouver un nouveau terrain qui puisse être près de l’autoroute 30.