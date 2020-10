Après le pain, le vin : les Petits baigneurs de Boucherville, vignerons urbains de la pandémie

Quelques membres du groupe des Petits baigneurs de Boucherville ont troqué le maillot de bain, avant que la région ne bascule au code Covid-19 orange, pour se transformer en vignerons urbains. À défaut de pouvoir se réunir en groupe au complexe aquatique en raison de la pandémie, ils ont décidé de se lancer dans la viticulture et dans la production de vin après avoir été plusieurs à confectionner du pain lors du confinement du printemps dernier.

À l’initiative d’un des membres, Pierre Auclair, les nageurs se sont réunis à l’extérieur il y a deux semaines (pandémie et distanciation et protection obligent) pour amorcer cette nouvelle expérience avec tout l’équipement et la machinerie disponibles.

La première opération d’égrappage et de foulage du raisin a été couronnée de succès, les Petits baigneurs ayant tous mis la main à la pâte. Le jus des raisins Merlot, Cabernet Sauvignon et Sauvignon blanc a été mis en baril, mais ce n’est qu’un début, car suivront les opérations de macération puis de coulage du jus pour le laisser vieillir. Finalement, les amis devront se revoir pour l’embouteillage, une opération pour laquelle il faudra tout de même attendre au moins trois mois. C’est à ce moment seulement que l’on saura si la cuvée des Petits baigneurs sera un grand cru ou une piquette de semaine…

Il n’est pas impossible non plus qu’ils profitent de cette première expérience pour se lancer dans la distillation du résidu des raisins, le transformant en alcool appelé Grappa.

Cela dit, les Petits baigneurs peuvent heureusement se rendre au complexe aquatique pour y faire « des longueurs », mais pour le président du club, Jean-Paul Ducharme, le volet social des rencontres, presque quotidiennes du groupe à la piscine, et surtout des interminables discussions manquent aux membres, c’est pourquoi l’idée de se transformer en viticulteurs a vite rallié plusieurs nageurs.

En attendant un retour à une vie un peu plus normale quoique ce ne soit pas évident par les temps qui courent, les baigneurs ont tout de même bien l’intention de maintenir le rythme dans le bassin 2 du complexe sportif qui a d’ailleurs été nommé en l’honneur de leur président fondateur, Paul Daemen, qui a nagé quotidiennement à la piscine de Boucherville durant plus de 60 ans, avant de décéder l’année où a été inauguré le nouveau complexe Laurie-Eve-Cormier.