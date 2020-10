40 M$ afin de soutenir les organismes communautaires

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a bonifié le soutien octroyé aux organismes communautaires œuvrant en santé et en services sociaux. Ainsi, dans le cadre du budget 2020-21, c’est un investissement de 40 M$ qui est alloué pour le rehaussement du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). La répartition entre les régions tient compte du nombre d’organismes communautaires admis au PSOC. Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux ont la responsabilité de déterminer les sommes qui seront attribuées aux organismes afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de leur milieu. Annuellement, le ministère de la Santé et des Services sociaux contribue financièrement à la réalisation de la mission globale et aux activités de plus de 3 000 organismes communautaires nationaux et régionaux.