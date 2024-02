Des capsules vidéos pour mieux connaître le CABB

Le Regroupement des Centres d’action bénévole de la Montérégie, dont celui de Boucherville, souhaite mieux faire connaître les services d’aide qu’il offre. Il vient donc de lancer une série de six capsules éducatives disponibles sur la chaîne YouTube.

La toute première décrit ce qu’est un CAB, de son nom complet, Centre d’action bénévole. Il y en a 27 en Montérégie dont un à Boucherville installé dans la Maison du bénévolat (ancienne école Marguerite-Bourgeoys), voisine de l’église Sainte-Famille.

« Ce sont des guichets uniques pour les occasions de bénévolat. La référence pour s’engager dans les activités bénévoles et communautaires. Plus concrètement, un CAB est un point central pour les personnes vulnérables ou fragiles qui ont besoin d’aide ainsi que pour les organisations locales, » peut-on apprendre dans la capsule initiale.

Chaque CAB possède sa propre identité et certains services sont différents d’une municipalité à l’autre. Dans ce projet commun, les CAB montérégiens ont choisi de mettre en lumière des aspects partagés par la majorité, soit le maintien à domicile, l’assistance aux personnes en situation de vulnérabilité, l’accompagnement-transport médical, la popote roulante et le bénévolat.



2 465 heures de bénévolat

Le CAB de Boucherville (CABB) joue un rôle de premier plan dans la communauté, selon le président sortant, Dominic Lévesque.

Bien que les données de l’année 2023 n’ont pas encore été complètement compilées, on sait déjà que 700 bénévoles ont offert des services à 1 495 bénéficiaires résidant dans la municipalité. Globalement, ils ont réalisé 24 645 heures de bénévolat.

En parallèle, 36 organismes locaux ont fait appel aux services du CABB afin d’obtenir du soutien. Un total de 2834 services d’accompagnement transport ont été réalisés pour 401 utilisateurs. 228 personnes proches aidantes d’aînés ont été soutenues et 135 aînés ont reçu le soutien d’une agente de milieu de vie. Finalement, 10 183 repas ont été livrés au domicile de 199 personnes.

Cinq autres capsules seront prochainement dévoilées sur la page Facebook et le site Web du CABB.