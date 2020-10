436 nouveaux médecins de famille dans chacune des régions du Québec

Le ministre de la Santé et des Services sociaux a annoncé un ajout de 436 nouveaux médecins de famille, pour 2021, répartis en fonction de l’écart observé dans chaque région entre les besoins et les ressources. Le nombre et la répartition sont établis selon les nouveaux plans d’effectifs médicaux (PREM) pour l’année 2021. Les PREM en médecine de famille ont pour objectif de répartir géographiquement et équitablement les effectifs médicaux à l’échelle de toutes les régions du Québec. Ils précisent chaque année, soit du 1er décembre d’une année au 30 novembre de l’année suivante, une cible pour le recrutement, et ce, pour l’ensemble des régions. « L’une des priorités de notre gouvernement en santé est d’améliorer l’accès aux soins de première ligne, et ce, pour l’ensemble de la population du Québec. Les PREM contribuent aussi à l’atteinte de notre objectif en offrant la possibilité aux médecins, notamment ceux de la relève, d’entreprendre leur carrière dans les différentes régions du Québec et d’offrir des soins de qualité. Par ailleurs, je rappelle que notre gouvernement a augmenté de 139 le nombre d’admissions dans les programmes de formation doctorale en médecine, dont 71 depuis septembre 2020. Une approche qui permettra de répondre davantage aux besoins de la population », a expliqué Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.