Journées de grève du 8 au 14 décembre dans le réseau de la santé: ce qu’il faut savoir

Une grève est prévue par le Front commun de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et de la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (FSSS-CSN), du 8 au 14 décembre. Les membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) seront en grève du 11 au 14 décembre prochain.



Urgences, unités de soins intensifs et de soins obstétriques



Les services d’urgence, de soins intensifs et de soins obstétriques ne sont pas affectés par la grève.

Toute personne ayant une situation critique et instable ne doit pas hésiter à consulter dans l’une de nos urgences.



Rendez-vous dans nos services



Certains rendez-vous devront être reportés. Les personnes touchées seront contactées personnellement, tant pour la vaccination et les prélèvements que les rendez-vous médicaux et les interventions chirurgicales.

À moins d’avoir préalablement été avisées d’un report, toutes les personnes doivent se présenter à leur rendez-vous ou chirurgie à l’heure convenue.



Ralentissement de certains services



Il est possible que le temps d’attente soit plus long pour obtenir certains soins et services dans nos différentes installations comme les activités seront au ralenti.

Les demandes d’accès aux dossiers des patients formulés pourraient être traitées plus tard et une réponse sera transmise par envoi postal.

Les demandes téléphoniques adressées aux cliniques et aux médecins de famille pourraient être prises en charge et traitées plus tard.

Les services de soins à domicile sont maintenus avec certains ajustements, sans atteinte à la qualité et à la sécurité des soins dispensés.

Du 8 au 14 décembre, toutes les cafétérias de nos installations seront fermées. Seuls les services de repas et de collations pour nos usagers et nos résidents seront maintenus.

Nous sommes conscients et sensibles aux impacts que cette situation pourrait avoir sur les usagers. Soyez assurés que nous travaillons en collaboration avec les organisations syndicales et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin de limiter les effets de cette grève sur la population.



Nous vous remercions de votre collaboration.