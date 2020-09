Le député Xavier Barsalou-Duval se place en isolement préventif

Le député de Pierre-Boucher — Les Patriotes — Verchères, Xavier Barsalou-Duval, s’est placé en isolement préventif après qu’un employé du cabinet du chef du Bloc québécois a reçu, hier, un test positif à la COVID-19.

M. Barsalou-Duval a participé à la réunion du caucus du Bloc québécois le mardi 8 septembre à Saint-Hyacinthe, et même s’il n’a pas côtoyé la personne atteinte, il juge que la bonne chose à faire est de prendre le maximum de précautions.

« C’est une question de respect pour mes proches, pour mes employées et pour les gens que j’ai rencontrés ces derniers jours, et ce, même si toutes ces rencontres se font avec les mesures préventives requises », indique Xavier Barsalou-Duval.

Afin de se plier aux consignes établies par le gouvernement du Québec, le chef du Bloc Québécois et l’ensemble des députés du caucus se sont placés en isolement préventif. Ils passeront également tous un test de dépistage. « Nous prenons très au sérieux cette situation et nous avons l’intention de respecter strictement les directives de la Santé publique. Il n’y a aucun risque à prendre », a déclaré le député de Pierre-Boucher — Les Patriotes — Verchères.

L’ensemble des activités de monsieur Barsalou-Duval se poursuivront donc en mode virtuel pour l’instant. De son côté le député, invite la population à la plus grande vigilance : « Avec la rentrée scolaire, plusieurs parents sont inquiets de l’augmentation observée des cas de Covid19. Des employeurs aussi craignent le retour du virus, ils comptent sur leurs employés pour assurer la reprise de leurs activités. Il nous appartient à tous d’avoir la meilleure discipline possible afin de limiter les dégâts causés par la pandémie et d’éviter de faire face à une 2e vague », conclut le député bloquiste.

Le député rappelle que les tests sont disponibles pour les personnes qui présentent des symptômes, ou en cas de doute, il faut se rendre sur le site du gouvernement du Québec (quebec.ca/santé) ou appeler au 1 877 644-4545.