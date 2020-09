L’Orchestre symphonique de Longueuil en concert privé dans un CHSLD de Boucherville

Le maestro Alexandre Da Costa et six musiciens de l’Orchestre symphonique de Longueuil ont lancé, jeudi dernier à Boucherville, leur série de concerts « Balcons Symphoniques », devant les résidents du CHSLD Jeanne-Crevier de Boucherville.

Le projet a été mis sur pied par le chef de l’Orchestre et violoniste de réputation internationale, Alexandre Da Costa, dans le but d’apaiser la population en ces temps de pandémie, d’un bout à l’autre de notre territoire.

Se voulant une belle médecine de l’âme, les mini-concerts extérieurs qui ont été organisés devant plusieurs résidences pour personnes âgées ont été un véritable baume au cœur en temps de confinement. Ce fut aussi évidemment le cas pour les résidents du CHSLD de Boucherville.

« Je suis très heureux d’avoir la possibilité de sortir de notre périmètre habituel pour aller à la rencontre de tout le Québec avec Balcons Symphoniques ‒ Mémoire collective. Nous avions envie, les musiciens de l’Orchestre et moi-même, d’offrir à tout le Québec la chance de vivre un moment de thérapie musicale effective. Je suis donc extrêmement reconnaissant envers chaque personne qui a su rendre cette initiative possible dans le but de divertir et d’accompagner nos aînés. Plus que jamais, je crois que la musique peut faire office de baume et j’espère sincèrement que cette tournée musicale apportera du réconfort à ceux et celles qui en ont besoin», indique Alexandre Da Costa.