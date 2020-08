PIB réel du Québec : hausse de 10,9 % en mai 2020

En mai 2020, le produit intérieur brut (PIB) réel du Québec aux prix de base a enregistré une hausse de 10,9 %, après avoir connu une baisse de 14,8 % en avril. Plusieurs secteurs économiques ont renoué avec la croissance. Au total, 19 des 20 grands secteurs affichent des hausses de leur niveau de production en mai. C’est ce que nous apprend la publication Produit intérieur brut par industrie au Québec, mai 2020, diffusée par l’Institut de la statistique du Québec. Alors que les baisses consécutives de mars et d’avril avaient ramené le PIB du Québec au niveau de 2004, avec la hausse de mai, le niveau du PIB se situe à près de 85 % de celui de février, soit avant l’annonce de la pandémie. Les industries productrices de biens enregistrent une hausse de leur niveau d’activité de 25,2 % en mai, après la baisse de 25,1 % observée en avril. Ce rebond provient en grande partie de la reprise des activités dans le secteur de la construction (+ 111,0 %). La fabrication (+ 8,3 %) et l’extraction minière, l’exploitation en carrière ainsi que l’extraction de pétrole et de gaz (+ 64,7 %) affichent également des hausses importantes de leur production. En ce qui concerne les industries de la fabrication, la croissance en mai découle principalement des gains observés dans les sous-secteurs de la fabrication de produits métalliques (+ 31,0 %), de meubles et de produits connexes (+ 119,1 %), de produits en bois (+ 37,6 %) et de produits minéraux non métalliques (+ 49,0 %). Les industries productrices de services connaissent une croissance de 6,3 % en mai, après le recul de 10,8 % en avril. La reprise en mai est essentiellement attribuable aux gains observés dans les secteurs du commerce de détail (+ 31,6 %), du commerce de gros (+ 13,6 %), des services d’enseignement (+ 9,3 %) et des soins de santé et de l’assistance sociale (+ 5,1 %).