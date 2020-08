Près de 2 M$ pour le patrimoine religieux

Québec a annoncé une aide financière de 1 848 834 $ octroyée à des projets de restauration patrimoniale dans la région de la Montérégie. Ce montant sera consacré à la restauration d’immeubles patrimoniaux à caractère religieux. La somme consentie fait partie de l’enveloppe totale de 15 M$ du Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux récemment annoncée par la ministre de la Culture et des Communications pour l’année 2020-2021. Rappelons que le Programme permet de financer jusqu’à 80 % des coûts des projets ayant préalablement fait l’objet d’un processus de sélection rigoureux du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Pour le gouvernement du Québec, soutenir financièrement la restauration du patrimoine bâti à caractère religieux « contribue à préserver la beauté des villes et villages qui rend les Québécois si fiers ».