Succès des Rencontres du patrimoine de la MRC

La MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) et la MRC de Marguerite-D’Youville (MRCMDY) sont fières de l’engouement du public et des exposant(e)s lors des deux journées consacrées au patrimoine bâti. Le Pôle culturel de Chambly et l’Espace des Bâtisseurs de Varennes ont reçu la première édition des Rencontres du Patrimoine les 28 novembre et 5 décembre derniers. L’événement gratuit a accueilli plusieurs amateurs(-trices) et amoureux(-euses) de bâtiments anciens en provenance des municipalités des deux territoires. Avec six représentations de conférences et la présence d’une quinzaine de kiosques, les deux MRC ont atteint l’objectif commun de sensibiliser et bien renseigner le public intéressé par le sujet. Des propriétaires actuel(le)s ou futur(e)s acquéreur(-euse)s d’immeubles patrimoniaux et du personnel municipal en urbanisme, aménagement et inspection ont pu discuter avec des spécialistes du domaine et les entendre sur les outils de reconnaissance et d’encadrement juridique du patrimoine bâti, les enjeux entourant l’assurabilité des maisons anciennes et les bonnes pratiques d’entretien de bâtiments anciens.



« Les propriétaires de maisons anciennes ont pu aller à la rencontre d’artisan(ne)s passionné(e)s pour mieux s’y retrouver à travers les matériaux permis, recommandations d’entretien et bonnes pratiques de restauration et préservation. Cette occasion idéale a permis à tous de mieux cerner les enjeux patrimoniaux et obtenir des réponses à leurs questions spécifiques », a déclaré Marilyn Nadeau, préfète de la MRCVR et mairesse de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste



« Le territoire de nos MRC est riche en patrimoine bâti et la préservation des maisons ancestrales est primordiale pour assurer leur pérennité. Cet événement visait notamment à sensibiliser les gens à l’importance de bien entretenir et restaurer ces joyaux historiques. Je suis heureux que nos MRC soient proactives pour informer leur population des obligations des propriétaires et démystifier les idées préconçues ! », a mentionné Daniel Plouffe, préfet de la MRCMDY et maire de la Municipalité de Calixa-Lavallée