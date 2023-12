Appel de candidatures pour le Fonds du patrimoine artistique de Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie lance un appel de candidatures auprès des artistes de la MRC de Marguerite-D’Youville afin d’ajouter une œuvre au Fonds du patrimoine artistique. L’artiste sélectionné exposera ses œuvres pendant un mois, à l’automne 2024, dans la salle multifonctionnelle de la bibliothèque municipale.



Créé en 1990, le Fonds du patrimoine artistique regroupe une quarantaine d’œuvres. Il permet à la Ville de Sainte-Julie de constituer une banque d’œuvres d’art de ses artistes locaux et de les faire connaître en leur offrant d’exposer leurs œuvres au grand public. Pour ce faire, le comité responsable d’administrer le Fonds sélectionne un artiste local à la suite de l’appel de candidatures. L’artiste choisi doit ensuite exposer ses œuvres à la bibliothèque avant que la Ville acquière l’une de celles-ci.



Les artistes intéressés à déposer leur candidature doivent faire parvenir leur dossier par courriel à loisirs@saintejulie.ca au plus tard le 30 janvier 2024. La candidature doit inclure les éléments suivants :



cinq photos d’œuvres différentes (pour les sculptures, deux angles différents de la même œuvre sont demandés) ;

son curriculum vitae incluant son nom, ses coordonnées ainsi que la liste des expositions auxquelles l’artiste a participé, les cours qui ont été suivis ou donnés, les prix de reconnaissance reçus, etc. ;

un texte d’une page exposant sa démarche artistique ;

une fiche technique pour chacune des oeuvres présentées, incluant le titre, les dimensions et le

prix.;

Les médiums priorisés sont la peinture, le dessin, la sculpture, la photographie et la gravure.

Tous les détails sur les critères de sélection se trouvent dans la section « Vie culturelle » sous l’onglet Loisirs et activités du site Web de la Ville.