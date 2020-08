Pandémie de la COVID-19 : le gouvernement du Québec dévoile son plan d’action en prévision d’une 2e vague

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, mettent en place une série d’actions en vue d’une potentielle deuxième vague de la COVID-19.



Le gouvernement a appris de la première vague de la pandémie et en a tiré des leçons. Le plan d’action dévoilé aujourd’hui en dresse un bilan et présente les chantiers prioritaires ainsi que les solutions à mettre en œuvre d’ici le 30 septembre 2020 pour préparer le réseau de la santé et des services sociaux à une potentielle deuxième vague d’éclosions.



Le plan d’action s’articule autour de neuf axes d’intervention, soit les milieux de vie pour aînés, les clientèles vulnérables, la main-d’œuvre, le dépistage, la prévention et le contrôle des éclosions, l’organisation clinique et les services, l’approvisionnement, la gouvernance et les communications.



Notamment, le gouvernement du Québec se mobilise pour :



Avoir un gestionnaire responsable pour chaque CHSLD;

Maintenir un accès sécuritaire pour les proches aidants;

Offrir des services de soutien à domicile adaptés aux besoins des usagers;

Maintenir le délestage au minimum pour les services sociaux;

Recruter massivement des préposés dans les CHSLD;

Interdire la mobilité de main-d’œuvre, tout en respectant de façon stricte les règles de prévention et de contrôle des infections (PCI);

Réduire les délais de l’ensemble du processus de dépistage;

Soutenir une offre de services optimale en chirurgie, en endoscopie et en imagerie médicale;

Assurer l’approvisionnement en équipement de protection individuelle (ÉPI) en concluant des ententes avec des fabricants québécois pour la production de produits stratégiques;

Rejoindre l’ensemble de la population par des communications ciblées et adaptées aux différents publics.

Le dévoilement de ce plan s’accompagne de l’annonce d’une somme importante de 106 M$ octroyée à la Santé publique pour embaucher des ressources humaines et acquérir des ressources matérielles. Grâce au recrutement d’environ 1000 équivalents temps complet, les établissements régionaux auront notamment une meilleure capacité à retracer rapidement les cas de COVID-19, à prévenir et à gérer les éclosions dans les différents milieux et à coordonner l’administration d’un éventuel vaccin.