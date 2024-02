Régie de police Richelieu-Saint-Laurent: hausse du taux de criminalité de 9,4 %

La présentation du plus récent rapport sur la criminalité dans le territoire de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, qui comprend les villes de Sainte-Julie et Varennes, démontre une hausse de la criminalité de 9,4 % en 2022 par rapport à 2021.



Selon ce document présenté le 24 janvier dernier, ce sont les vols de véhicules à moteur qui ont subi la plus forte augmentation, soit 90 %, puisqu’en 2021, 300 véhicules ont été dérobés dans la région, alors que ce chiffre s’élevait à 571 en 2022.



La grande majorité des infractions signalées a connu une hausse en 2022 par rapport à l’année précédente, notamment pour le recel (+36,4 %), les agressions sexuelles (+33,8 %) et les vols d’une valeur de 5 000 $ ou moins (+22,8 %). Le rapport indique de plus que les vols qualifiés ou les affaires d’extorsion ont quant à eux subi une majoration de 15,6 %, alors que les cas de fraude ont diminué de 5,2 %.



La Régie a rappelé que ces chiffres sont assurément sous-estimés puisqu’il faut préciser que, pour figurer dans les statistiques sur la criminalité déclarée, une infraction doit être détectée, signalée et enregistrée par les policiers.



Pour sa part, le directeur de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, Marco Carrier, s’est dit « préoccupé, mais pas étonné » par ces chiffres. « La pandémie a engendré des difficultés d’approvisionnement au niveau de l’offre de véhicules neufs et de pièces. Il est normal que le nombre de vols de véhicule ait explosé un peu partout sur le territoire québécois », a-t-il mentionné par voie de communiqué.



« De plus, cette crise planétaire liée à la Covid-19 a causé une grande détresse dans la population, propulsant ainsi les cas de santé mentale à des niveaux inégalés. La plupart des appels reçus à la centrale sont d’ailleurs en lien avec une problématique de santé mentale », a-t-il ajouté en précisant que le territoire de la Régie ne fait pas exception aux autres villes du pays, puisqu’au Québec comme ailleurs au Canada, les vols de véhicules et la criminalité en général présentent une hausse marquée.