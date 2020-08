Tout un défi à la paroisse Sainte-Julie pour la rénovation de l’église

On se souviendra que le 24 novembre 2019, après avoir retrouvé des morceaux de pierres sur le parvis de l’église, la sécurité publique exigeait de sécuriser les lieux avant sa réouverture.

Expressément, avant les fêtes de Noël, l’église rouvrait ses portes en tenant compte de contraintes importantes, dont l’exigence de ne plus utiliser les cloches pour l’appel des fidèles lors des célébrations.

L’équipe des marguilliers a mandaté une firme de professionnels afin de réaliser un carnet de santé et de connaître la source du problème. Le rapport fut déposé en février et des recommandations de travaux urgents ont été expliquées aux marguilliers.

Puis, ce fut l’arrivée de la pandémie et une exigence de fermeture de l’église du 13 mars au 5 juillet.

Durant cette période, les marguilliers ont mandaté les professionnels pour réaliser des plans et devis et lancer un appel d’offres pour la réalisation des travaux urgents de la façade de l’église.

Un soumissionnaire conforme est retenu et la paroisse se voit maintenant devant un projet de 650 000 $.

Tout un défi pour l’équipe des marguilliers qui souhaite la conservation de ce bâtiment plus que centenaire, situé au cœur du vieux village.

« Nous sommes motivés à relever ce défi pour la conservation du patrimoine religieux julievillois, mais nous aurons besoin du soutien des paroissiens qui ont à cœur la conservation de l’église. Nous verrons à un lancement d’une campagne de financement à l’automne 2020. Nous connaîtrons ainsi la volonté des citoyens de Sainte-Julie à conserver l’église paroissiale », mentionne le président de la Fabrique, Daniel Richard.

Le diocèse Saint-Jean Longueuil est interpellé pour une aide financière, mais l’église de Sainte-Julie n’est pas classée dans la liste des églises dites patrimoniales. Elle n’est donc pas admissible pour la subvention provinciale versée annuellement aux diocèses de la province, pour l’entretien des bâtiments religieux.

La recommandation des professionnels est de procéder à la réparation le plus tôt possible, toutefois ces travaux pourraient être reportés au printemps 2021. Des travaux temporaires seront probablement nécessaires pour éviter une plus grande détérioration du bâtiment.

C’est tout un défi qui se présente pour l’équipe des marguilliers de la paroisse. Aura-t-elle le soutien de la population?