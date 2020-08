Distribution de 300 arbres à rabais à Boucherville

C’est avec fierté que la Ville de Boucherville met une fois de plus à la disposition de ses citoyens, un programme de distribution d’arbres ayant pour objectif de diversifier la forêt urbaine et d’encourager les propriétaires à remplacer leurs frênes. Pour ce faire, la Ville propose huit essences d’arbres. Au total, ce sont donc 300 arbres qui seront disponibles cette année.

Ces derniers sont offerts au coût de 10 $ (taxes incluses). Le prix régulier des arbres peut varier entre 75 et 100 $ l’unité.

Les arbres distribués :

seront livrés à domicile;

seront en pot;

mesureront 1,75 m de haut ou plus.

Les citoyens intéressés pourront s’inscrire dès le 31 août à 19 h, et ce, jusqu’au 20 septembre prochain ou jusqu’à épuisement des quantités. Premier arrivé, premier servi!

Certaines conditions de participation s’appliquent (être résidant de Boucherville, limite de deux inscriptions par adresse, etc.).

Tous les renseignements sur ce programme sont disponibles au boucherville.ca/distributionarbres. Les essences d’arbres offertes sont notamment décrites sur cette page.

En plus de contribuer à embellir l’environnement, les arbres :

purifient l’air et produisent de l’oxygène;

agissent comme écran acoustique;

aident à économiser l’énergie nécessaire à la climatisation et au chauffage;

rehaussent la valeur des terrains et des propriétés.

En plantant un arbre sur leur terrain, les résidants de Boucherville contribueront donc à améliorer leur milieu de vie et à maintenir la qualité de la forêt urbaine.

Inscription et renseignements

boucherville.ca/distributionarbres

Information supplémentaire

Ligne info-environnement

450 449-8113