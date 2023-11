Olymel déménage son siège social à Boucherville

Après plus de 30 ans à Saint-Hyacinthe, Olymel a annoncé qu’elle regroupait ses activités administratives et de distribution dans un grand centre stratégique qui sera situé à Boucherville. La direction d’Olymel qui a fait cette annonce mercredi dernier par voie de communiqué a indiqué qu’aucune perte d’emploi n’était prévue.

Olymel créera créant un centre stratégique à Boucherville, où elle centralisera une grande partie de son entreposage et de ses opérations de distribution et y déménagera son siège social dans les prochains mois.

Ce projet, qui touche à la fois les activités administratives et logistiques, permettra à l’entreprise de renforcer son modèle d’affaires et d’améliorer ses performances afin de conserver son rang de chef de file canadien dans l’industrie de la production, transformation et commercialisation des viandes de porc et de volaille, explique la direction d’Olymel.

Les nouvelles installations seront situées au 1620 boulevard de Montarville, près de son site actuel de la rue Eiffel, permettant ainsi la création d’un centre stratégique fort. Des travaux de conversion des installations débuteront au début de 2024 dans les deux centres de distribution (rue Eiffel et boulevard de Montarville) afin de les adapter aux besoins opérationnels de l’entreprise.

Dans ce projet de consolidation, les centres de distributions de St-Bruno et Boucherville seront concernés par un redéploiement: les employés et activités du 1580 rue Eiffel seront redéployés au 1620 boulevard de Montarville, tandis que les employés et activités du centre de distribution de St-Bruno seront redéployés à Boucherville (au 1580 rue Eiffel).

Consolidation des activités administratives et déménagement du siège social à Boucherville

La création du nouveau centre stratégique d’Olymel permettra également à l’entreprise de consolider et regrouper toutes ses activités administratives à Boucherville où elle installera son siège social, au 1620 boulevard de Montarville. D’importants travaux de réaménagement seront entrepris dans ses deux édifices de Boucherville et viseront à moderniser les espaces de manière à améliorer le quotidien des employés.

Ce déménagement, qui touchera 195 personnes, s’échelonnera sur une période de plusieurs mois allant de l’été 2024 au début de 2026 et les employés bénéficieront d’un accompagnement rapproché pendant la période de transition pouvant aller jusqu’à 27 mois, facilitant l’adaptation à ce changement. Seules les équipes responsables de l’approvisionnement pour l’Est du Canada demeureront à St-Hyacinthe dans le but de favoriser une plus grande proximité avec les sites de production.

« La création de ce nouveau centre stratégique permettra de réaliser des économies d’argent et de temps importantes, à gagner en efficacité et à favoriser une meilleure gestion de tous les dossiers en rapprochant les équipes », a déclaré le président-directeur général d’Olymel, M. Yanick Gervais.