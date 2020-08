Rage du raton laveur : vaccination des animaux sauvages en Montérégie

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a procédé à l’épandage d’appâts vaccinaux dans 32 municipalités de la Montérégie, les 7 et 8 août derniers. Cette opération vise à maintenir l’immunisation des ratons laveurs, des mouffettes et des renards contre la rage du raton laveur. Elle s’inscrit dans les actions prévues au plan gouvernemental de lutte contre la rage du raton laveur en 2020. L’épandage s’est effectué par voie aérienne sur un territoire d’environ 1 400 km2. Des avions ont volé à basse altitude afin de distribuer quelque 175 000 appâts vaccinaux contre la rage. L’appât vaccinal utilisé ressemble à un sachet de ketchup verdâtre ou à un ravioli vert kaki et dégage une odeur sucrée qui attire les espèces visées. Son enveloppe est conçue pour résister à l’impact d’un largage aérien et aux conditions météorologiques. En raison de sa couleur « camouflage », une fois épandu, il se confond avec l’environnement et est très difficile à repérer par les humains. Les appâts vaccinaux étant destinés aux animaux sauvages, évitez de les manipuler. Bien que les appâts vaccinaux soient très sécuritaires, si vous entrez en contact avec un appât vaccinal brisé : lavez-vous les mains et la partie du corps qui est entrée en contact avec l’appât avec de l’eau et du savon composez le numéro qui apparaît au dos de l’appât ou appelez Info-Santé 811. Si votre animal domestique a mangé un appât, consultez un médecin vétérinaire. Il est très important de noter que vous ne pouvez pas considérer votre animal de compagnie comme vacciné contre la rage même s’il a consommé un appât vaccinal.