Le Bus des Îles est de retour

La ligne 261 ou Bus des Îles, faisant la navette entre le terminus Longueuil et le parc national des Îles-de-Boucherville a repris du service.

Cette ligne sera en service les fins de semaine jusqu’au 7 septembre prochain, et tous les jours de la semaine au cours de la période des vacances du secteur de la construction, soit du 20 juillet au 2 août inclusivement. Elle sera également offerte le lundi 7 septembre à l’occasion de la fête du Travail. Le Bus des Îles fera un arrêt au parc national des Îles-de-Boucherville, mais ne s’arrêtera pas à la plage municipale de Longueuil cette année en raison de sa fermeture liée à la COVID-19. Un nouvel arrêt s’ajoute cependant, soit celui du Centre de découverte et de services de l’île Sainte-Marguerite.

Les clients y auront accès selon la tarification régulière au RTL. Cette année encore, grâce à un partenariat avec le RTL, la SÉPAQ offrira un rabais de 25 % aux utilisateurs du Bus des Îles à la location d’équipements au parc national des Îles-de-Boucherville. L’horaire de la ligne est disponible sur la page www.rtllongueuil.qc.ca/busdesiles.