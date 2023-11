Le Défilé de Noël de Sainte-Julie souligne sa 25e édition

Les lutins s’affairent activement à préparer le Défilé de nuit de Noël qui se tiendra le samedi 2 décembre dans les rues de Sainte-Julie et plusieurs nouveautés sont au programme de cet événement familial qui souligne fièrement sa 25e édition cette année.

Un nombre record de 20 commerçants ont répondu à l’appel des organisateurs, sous la présidence de Véronique McInnis. Les habitués du Village de Noël, qui est installé dans le stationnement avant de l’église, seront heureux de savoir que ce sont en grande majorité des nouveaux kiosques par rapport à l’an dernier. Il y aura, comme d’habitude, des camions de restauration et des gratuités sur place.

À cet endroit, il y aura également un grand igloo et ce qu’il y aura à l’intérieur s’adressera aux jeunes, aux moins jeunes et aux ados, mais les responsables préfèrent garder encore la surprise au moment d’écrire ces lignes…

Les musiciens au cœur du Village pourront désormais bénéficier d’une grande scène couverte, alors qu’ils joueront des airs du temps des Fêtes et autres classiques du genre. Pour sa part, la fée des étoiles est toujours magnifique, mais son char allégorique a été pimpé par les lutins du père Noël afin qu’il ait fière allure!

De plus, les enfants (et les autres!) seront heureux de savoir que les populaires alpagas seront de retour afin d’accueillir sourires et caresses! Autre retour remarqué : celui du char allégorique des Drag Queens qui s’ajoutera pour une deuxième année au cortège multicolore.

Il est à noter que le Défilé de Noël de Sainte-Julie se distingue par sa longueur, car il fait presque un kilomètre de long sur un parcours total de quatre kilomètres. Aussi, le volumineux courrier adressé au père Noël permet de constater que les gens viennent d’un peu partout sur la Rive-Sud pour prendre part à l’événement, mais également de l’île de Montréal et même de la Rive-Nord.

Rappelons en terminant que le village de Noël ouvre à 16 h et que le départ du Défilé sera donné vers 18 h au marché IGA, alors que les gens seront invités, comme d’habitude, à apporter grelots, lampes de poche, tam-tams, etc. pour être encore plus dans l’ambiance!