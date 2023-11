Une récompense de 5000 $ était offerte: Sushi est de retour au bercail

L’avis de recherche est levé ! La propriétaire de Sushi, disparue depuis plus de trois semaines, n’aura pas à payer la récompense de 5000 $ qu’elle offrait pour retrouver son chat. Le félin n’était pas en cabale, il était emprisonné dans un garage, à quelques pas seulement de sa maison. La communauté bouchervilloise s’était mise à sa recherche, et c’est sa maîtresse qui l’a découvert.

@R: Jennifer Anderson avait un perdu espoir. Le chat avait quitté son domicile du quartier de La Seigneurie au début du mois de novembre. Mme Anderson avait mis des affiches dans plusieurs commerces de la ville et multiplié les posts sur les réseaux sociaux, promettant, dans un premier temps, une récompense de 1 000 $, puis de 5000 $.

« C’est incroyable de constater comment la communauté bouchervilloise s’est mobilisée pour retrouver mon chat. Des vigiles ont été organisées dans plusieurs quartiers, et les citoyens ne voulaient même pas toucher la récompense promise », s’étonne Jennifer, touchée par cet esprit d’entraide.

« C’est presqu’un miracle. J’ai retrouvé Sushi tellement amaigrie, et déshydratée. Le vétérinaire ne comprend pas comment il se fait qu’elle soit encore vivante », Jennifer Anderson