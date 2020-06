La COVID a causé 19 décès depuis le début de la pandémie dans la MRC

La Direction de santé publique de la Montérégie (DSPM) a dévoilé pour la première fois le nombre de décès, de cas actifs (hospitalisations) et de personnes rétablies pour chaque MRC de la Montérégie. À la lumière de ces statistiques, on constate qu’il y a eu jusqu’à présent 19 décès et 300 personnes rétablies dans la MRC de Marguerite-D’Youville (qui comprend les municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères), soit sur une population de plus de 77 500 citoyens.

On remarque aussi que le nombre de malades rétablis depuis le début de la crise sanitaire se chiffre à 5 495 pour l’ensemble de la Montérégie, soit 72 % du total des cas de la région, soit bien au-dessus de la moyenne provinciale qui se situe à 42 %.

Au cours des sept derniers jours, on dénombrait 19 nouveaux cas sur le territoire la MRC en date du 15 juin. Depuis le début de la pandémie, il y a eu 143 cas à Sainte-Julie, 101 à Varennes, 70 à Saint-Amable, 27 à Verchères et 22 à Contrecœur, alors que la DSPM indique simplement qu’il y a moins de 5 cas dans la municipalité de Calixa-Lavallée.