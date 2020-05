Les paroissiens de Sainte-Julie répondent positivement à la « Contribution paroissiale annuelle »

On peut l’imaginer, les paroisses du diocèse ont de la difficulté à boucler le budget en ce temps de pandémie. Les dernières célébrations dans les églises ont eu lieu le dimanche 8 mars. Les revenus de quêtes, des célébrations dominicales, sont absents et d’autres revenus comme des locations ont également cessés.

Le 21 avril dernier, la Paroisse de Sainte-Julie innovait avec l’invitation aux paroissiens d’adhérer à une nouvelle forme de contribution pour le fonctionnement de leur paroisse. A ce jour, près d’une centaine de paroissiens ont répondu oui avec enthousiasme à la « Contribution paroissiale annuelle »

Nous sommes très heureux de ce début de réponse mentionne le président de la Fabrique monsieur Daniel Richard. On constate qu’à Sainte-Julie les paroissiens tiennent à la survie de leur église. Nous avions comme objectif que 150 paroissiens acceptent de contribuer à chaque mois, durant toute l’année. Une centaine de personnes en un mois c’est excellent. Nous poursuivons sur cet élan.

Avec la contribution paroissiale, la fabrique est assurée de revenus fixes qui entrent à chaque mois. Un grand avantage en cette période de pandémie, alors que l’annonce de l’ouverture des églises du Québec tarde à venir.

Les paroissiens qui ont adhéré à cette nouvelle formule n’auront plus besoin de donner aux quêtes dominicales puisqu’ils l’auront fait pour l’année.

Entre-temps, nous espérons tous un retour à la normale le plus tôt possible, mais il est évident que les célébrations ne pourront être faites comme avant. Un groupe d’évêques du Québec demande actuellement au gouvernement de donner son accord pour la réouverture des églises. Un guide de procédures sera certainement présenté aux paroisses pour assurer le respect des règles sanitaires. A Sainte-Julie nous répondrons présents lorsqu’on nous dira d’ouvrir.

Les paroissiens nous appuient pour continuer la mission, nous ferons tout ce qu’il y à a faire pour la réouverture. Entre-temps, nous invitons les paroissiens qui n’ont pas encore adhérer à la contribution paroissiale à contacter la paroisse au 450-649-1277 poste 205.