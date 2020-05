Greenfield Global de Varennes approvisionnera les fabricants de désinfectant pour les mains

Les points de presse quotidiens du premier ministre et des autorités de la santé publique tendent à démontrer que la progression de la COVID-19 se stabilise à travers le Québec, si on exclut la situation dans les résidences privées pour aînés et les CHSLD. Il faut dire que les Québécois ont suivi les recommandations en très grande majorité dès qu’elles ont été annoncées et c’est ce qui a fait une grande différence.

Les gestes mille fois répétés d’observer la distanciation sociale, de tousser dans le coude et de se laver régulièrement les mains ont eu leur effet, ce qui a notamment fait augmenter de 700 % la demande de désinfectant pour les mains par rapport à l’an dernier, selon les données récentes de Statistique Canada.

Le problème, c’est que ce produit est souvent difficile à trouver sur les tablettes des marchands à cause de la grande demande dont il fait l’objet. Heureusement, Greenfield Global fait partie des entreprises qui ont modifié leur production afin d’aider à « l’effort de guerre » à la COVID-19.

Il y a quelques jours, Greenfield Global a annoncé que sa distillerie située à Varennes a reçu l’approbation de Santé Canada pour approvisionner les fabricants canadiens de désinfectant pour les mains en alcool de grade technique. En temps normal, cette usine produit exclusivement de l’éthanol de grade carburant destiné aux mélanges essence-éthanol qui sont distribués sur le marché québécois. Toutefois, dans le contexte de la pandémie, Greenfield Global a apporté des modifications à sa distillerie située dans le Novoparc afin de produire et de distribuer aussi de l’alcool de grade technique, conformément aux normes fournies par Santé Canada pendant la crise de la COVID-19, dans le but d’aider à augmenter la production de désinfectant pour les mains.

Des quantités record d’alcool et de solvants

Précisons à ce sujet que Greenfield Global a quatre usines au Canada, soit trois en Ontario et une au Québec. Depuis le début de la pandémie, l’entreprise a produit et livré des quantités record d’alcool et de solvants de grade sanitaire qui sont nécessaires pour produire du désinfectant pour les mains et, de ce fait, combattre la propagation de la COVID-19.

« Greenfield Global tient à faire sa part pour s’assurer que les professionnels de la santé, les agences gouvernementales et les consommateurs ne manquent pas de produits critiques. Nous utilisons donc nos ressources de façon créative pour en maximiser la production », a fait savoir par voie de communiqué le président-directeur général, Howard Field.

« Greenfield Global est un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement des répondants de première ligne qui combattent la pandémie de la COVID-19. Toute notre équipe travaille donc sans relâche pour développer des solutions créatrices afin de produire davantage d’alcool pour préserver l’intégrité de cette chaîne vitale », a-t-il conclu.