Programme provincial Aide d’urgence aux PME: DEL administre et octroie l’aide financière de près de 4 M$

Lancé le 31 mars dernier par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MÉI) du Québec, le programme Aide d’urgence aux PME est officiellement confié à DEL (Développement économique de l’agglomération de Longueuil), permettant de prêter mainforte aux entreprises touchées par la crise de la COVID-19. Au total, 4 M$ est alloué au soutien des PME du territoire en quête de liquidités.

S’additionnant aux financements et mesures de DEL déjà en place, cette aide prend la forme d’un prêt maximal de 50 000 $, à un taux de 3 %, avec un congé de remboursement sur le capital et les intérêts d’une durée de trois mois.

C’est lors d’une séance extraordinaire du conseil d’agglomération de Longueuil qu’à l’unanimité, les villes du territoire ont confié la gestion de ce programme à leur corporation de développement économique.

Aide supplémentaire

Déjà à pied d’œuvre pour offrir un soutien technique et financier aux quelque 2 000 entreprises manufacturières et industrielles de son territoire, DEL dispose dorénavant d’un levier supplémentaire pour les aider à surmonter cette période particulièrement éprouvante : « Près de 95 % des PME contactées à ce jour nous ont communiqué un manque criant de liquidités. Cette aide d’urgence permettra d’atténuer les impacts de cette crise sur les finances de nos entreprises », précise Julie Ethier, directrice générale de DEL.

Précisons que dès les premiers jours de la crise actuelle, DEL a mis a en place le nouveau prêt COVID-19 pour offrir rapidement une solution aux PME à la recherche de liquidités. Le programme Aide d’urgence aux PME s’ajoute à l’offre de service de DEL développée sur mesure pour soutenir les PME en cette période de ralentissement économique.

Dépôt de demande

Le programme est offert aux entreprises de tous les secteurs d’activité, ainsi qu’aux coopératives et aux entreprises d’économie sociale. Les entrepreneurs souhaitant se prévaloir du prêt sont invités à visiter le site web de DEL et à remplir un questionnaire permettant de chiffrer leurs besoins de liquidités. Les conditions d’admissibilité à ce prêt seront disponibles sur le site de DEL, dans les prochains jours.