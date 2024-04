Une campagne pour sauver des chatons orphelins

Proanima doit déjà se préparer à l’arrivée massive des chatons orphelins. Beaucoup d’enjeux et de défis attendent l’équipe de l’OBNL situé à Boucherville. Pour sauver un maximum de chatons, le service animalier lance une levée de fonds.

Alors que Proanima se prépare à accueillir des chatons orphelins au cours des prochaines semaines, une surprise est survenue au refuge ce mercredi 10 avril. Un citoyen promenant son chien a fait la découverte d’une boite de carton couverte d’un tissu. À l’intérieur se trouvaient sept chatons, dont trois bébés d’une semaine et quatre bébés de deux semaines. Clairement, deux portées non désirées qui n’avaient plus de mères pour s’en occuper.



Ces bébés doivent être gardés au chaud, puisqu’ils ne sont pas en mesure de réguler eux-mêmes leur température et doivent être nourris au biberon, ou dans certains cas, par gavage. Présentement, l’équipe de Proanima met tous ses efforts à les nourrir.



Ces chatons sont l’alerte que la saison des portées est commencée et que le refuge ne sera pas au bout de ses surprises. Considérant que ces chatons arrivent sans avertissement, Proanima doit toujours être prêt à les accueillir et à répondre à tous leurs besoins pour leur sauver la vie.



Puisque chaque heure compte pour ces petits orphelins, Proanima fait un appel d’urgence auprès du public. L’organisme espère amasser 10 000$ pour soutenir son programme de chatons.



Les dons serviront entre autres à :

1. Acheter le matériel pour nourrir et garder aux chauds les bébés

2. Soutenir l’équipe en l’équipant de sarraus, de gants et de transporteurs permettant de protéger les petits chatons des maladies

3. Offrir des soins de soutien pour permettre une bonne croissance de l’animal : vermifuges, vaccins, radiographies, gavages

4. Effectuer les tests médicaux nécessaires lorsqu’un chaton se porte mal

5. Acheter des cages de capture pour les mamans sauvages



Plus concrètement :

• Don de 10$ : biberon ou thermomètre

• Don de 20$ : balance

• Don de 35$ : disque chauffant

• Don de 40$ : canne de lait pour chaton

• Don de 60$ : cage de capture

• Don de 100$ : kit complet pour un chaton orphelin

• Don de 150$ : transporteur spécial de refuge utilisé comme mini incubateur pour garder la chaleur des orphelins et leur permettre de se sentir en sécurité.



Pour faire un don, rendez-vous sur le site web de Proanima : proanima.com

Vous pouvez également partager la campagne qui est publiée sur les réseaux sociaux de l’organisme.