Les citoyens de Sainte-Julie flashent leurs lumières en grand nombre pour soutenir les travailleurs essentiels et les gens qui vivent des moments difficiles

La Ville de Sainte-Julie a invité ses citoyens à participer au mouvement Flash tes lumières les 11 et 12 avril derniers à 20 h 30 et des centaines de personnes ont répondu positivement à l’appel aux quatre coins de la Ville. Ce mouvement, déjà présent à plusieurs endroits au Québec, invite les gens à flasher tous au même moment leurs lumières en guise de solidarité aux travailleurs essentiels et aux gens qui vivent des moments difficiles dans le cadre de la pandémie de la COVID-19.

« Sainte-Julie a flashé ses lumières pour vous ce soir. C’est un moyen pour les membres du conseil municipal, les employés municipaux et les résidents de Sainte-Julie de vous dire que nous sommes de tout coeur avec vous et que ça va bien aller », a souligné la mairesse de Sainte-Julie Suzanne Roy dimanche soir en s’adressant à la population. Elle a aussi tenu à remercier tous les citoyens qui ont participé à ce mouvement, qui est une initiative de Stéphane Bologna, employé municipal, qui a également immortalisé ce moment sur vidéo à l’aide d’un drone.

En plus des centaines de citoyens, les pompiers de Sainte-Julie ont également participé au mouvement en allumant leurs gyrophares pour l’occasion. En plus de la vidéo partagée par la Ville de Sainte-Julie sur sa page Facebook officielle, de nombreux citoyens ont immortalisé ce moment et l’ont partagé sur les réseaux sociaux.