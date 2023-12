Avis de grève chez Autobus Robert: le casse-tête se poursuit pour les parents

Le casse-tête se poursuit pour les parents d’élèves puisqu’en plus de la grève du personnel scolaire du 8 au 14 décembre inclusivement, le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) a reçu un avis de grève chez Autobus Robert pour une durée indéterminée à compter du 4 décembre.

Le syndicat des travailleurs des Autobus Robert, affilié à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), compte 70 membres et est responsables d’autant de parcours de transport scolaire. Les travailleurs ont voté le 10 novembre un mandat de grève générale illimitée à 89 %.

L’entreprise Autobus Robert dessert plusieurs circuits de transport pour le CSSP et, si cette grève se concrétisait, elle entrainerait des conséquences pour plusieurs établissements scolaires du territoire.

Parmi celles-ci, il y a les écoles primaires Arc-en-ciel et du Tourne-vent à Sainte-Julie, l’école Orientante l’Impact à Boucherville, le Centre d’éducation des adultes des Patriotes, de même que les établissements secondaires De Mortagne à Boucherville, le Carrefour à Varennes, du Grand-Coteau à Sainte-Julie, de même que Mont-Bruno, et l’École d’éducation internationale. Le débrayage pourrait aussi affecter les collèges Saint-Paul à Varennes, Durocher, Saint-Lambert, Notre-Dame-de-Lourdes, Charles-Lemoyne, Saint-Hilaire, Saint-Maurice, Saint-Joseph et Trinité.

Il est à noter que tous les circuits du CSSP ne seraient pas affectés par ce débrayage et que certains trajets seraient touchés seulement le matin ou le soir. Pour plus de détails sur les impacts dans les différentes écoles: https://cssp.gouv.qc.ca/ressources-parents/transport-scolaire/greve-chez-le-transporteur-autobus-robert/.