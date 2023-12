Rétrospective 2023: pénurie de main-d’œuvre, une première québécoise à Sainte-Julie!

La pénurie de main-d’œuvre donne des maux de tête aux entrepreneurs qui sont à bout de souffle à force de faire des heures supplémentaires. Certaines PME prennent donc les grands moyens, tout comme la Ville de Sainte-Julie, pour trouver des solutions à long terme.

Pour sa part, Ronny « Pooch » Pulcinelli cherchait des employés depuis cinq ans pour son garage de la rue Principale à Sainte-Julie et, quand il en trouvait, il n’était pas rare qu’ils partent peu de temps après ailleurs. Il a donc pris le taureau par les cornes et il a recruté de nouveaux employés… au Salvador, en Amérique centrale.

Sainte-Julie aussi a pris les grands moyens pour contrer ce problème. Une première au Québec a été réalisée en septembre alors que la Communauté d’agglomération française de près de 280 000 habitants de Béthune-Bruay – Artois Lys Romane et la Ville ont annoncé une entente de partenariat.

Cette entente permettra aux commerces julievillois de recruter des travailleurs âgés de 18 à 35 ans pour une durée de deux ans, tout en offrant à de jeunes Français une expérience de travail à l’étranger. Les deux parties espèrent que d’autres cohortes les suivront sous peu.

La Ville de Sainte-Julie pour sa part facilitera l’accueil et l’intégration des jeunes dans la communauté et leur offrira des appartements en colocation.