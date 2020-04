Plus de 20 établissements de Boucherville inscrits dans Le Panier Bleu

Pour faire rouler l’économie d’ici ensemble!

La relance de l’économie québécoise durement affectée par la crise de la COVID-19 passe par l’achat local. Le Panier Bleu est une plateforme lancée la semaine dernière. Elle permet aux consommateurs de retrouver facilement tous les détaillants québécois et leurs produits. Et de façon encore plus locale, les Bouchervillois peuvent y repérer actuellement 21 établissements de Boucherville qui offrent encore leurs produits et services. D’autres pourraient s’ajouter, car le Panier Bleu est appelé à se développer davantage au cours des prochains jours.

Le site est non transactionnel. La semaine dernière, près de 2154 commerces du Québec (689 en ligne et 1465 commerces physiques) qui maintiennent leurs activités étaient inscrits. La recherche peut se faire par région, catégorie de commerce, et mode de vente, c’est-à-dire en ligne, livraison ou sur place.

Pour François Legault, si le « gouvernement a rapidement mis en place des mesures pour venir en aide aux entreprises les plus touchées, l’effort pour soutenir les entrepreneurs de chez nous doit venir de tout le monde. L’initiative Le Panier Bleu vise à encourager les Québécois à y mettre du leur pour assurer la pérennité des entreprises de toutes les régions du Québec. Rappelons-nous que chaque dollar compte et contribue à appuyer nos produits locaux et notre expertise tout en stimulant davantage notre économie. »

Les consommateurs peuvent s’inscrire gratuitement à la plateforme Le Panier Bleu afin d’avoir accès à une cartographie des entreprises participantes ainsi qu’à un moteur de recherche qui les aidera à cibler les produits et les commerces québécois.

Rappelons que l’on retrouve également sur le site de l’Association des gens d’affaires de Boucherville le répertoire des entreprises de la ville.

Des commerces de Boucherville toujours en activité et inscrits dans Le Panier bleu

Café Expert, 888 765-1333

Naturiste (Promenades Montarville), 450 655-2501

Mondou, 450 641-2511

Toujours pâtes fraîches et sauces inc., 450 906-1661

Fleuriste Des Fleurs et des Choses, 450 641-4646

Poissonnerie René Marchand, 450 655-1064

Pâtisserie Rolland, 450 655-3821

Fromagerie Hamel, 450 877-3000

Épicerie Réserves, 450 300-2988

Coup de Pousse, 514 308-1526

Boutique d’animaux Chico, 450 300-2733

Boulangerie L’Amour du Pain, 450 655-6611

Boulangerie Ange, 450 655-1226

Boucherie Auclair, 450 857-1294