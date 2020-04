La Ville de Boucherville fait à nouveau don de 25 000 $ à deux organismes d’entraide

En raison de la situation entourant le coronavirus (COVID-19), de la forte progression des cas à Montréal et en Montérégie et des défis auxquels sont confrontés les Bouchervillois, la Ville de Boucherville offre un deuxième don de 25 000 $ au Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) et au Comité d’entraide de Boucherville (CEB).

Les conseillers municipaux ont convenu à l’unanimité, lors d’une séance extraordinaire tenue le 6 avril dernier, d’apporter de nouveau leur aide à ces organismes. Ces sommes permettront, entre autres, de bonifier les services d’aide alimentaire ainsi que l’accompagnement aux personnes vulnérables.

Centre d’action bénévole de Boucherville

Le CABB offre plusieurs services allant de l’aide alimentaire au service de transport, en plus d’accompagner les individus qui ont besoin de soutien et de réconfort. Le CABB aide également tous les organismes du territoire, en s’assurant d’acheminer les demandes d’aide aux bonnes ressources.

Tout récemment, le CABB a mis sur pied en collaboration avec la Ville de Boucherville, un système de jumelage permettant aux familles de trouver un gardien pour leurs enfants. Les renseignements du programme (autant pour les familles que pour les gardiens qui souhaitent offrir leurs services) sont accessibles sur la page Facebook du CABB et sur le cabboucherville.ca/gardiens.

Une plateforme d’aide est également offerte aux citoyens dans une optique d’entraide et de solidarité. Cette plateforme permet à des personnes de devenir bénévoles, comme par exemple en effectuant les emplettes d’une famille dans le besoin et à d’autres personnes, de recevoir de l’aide.

Comité d’entraide de Boucherville

Le CEB recueille des denrées alimentaires et des dons afin de soutenir les familles dans le besoin. Il est actif tout au long de l’année, mais particulièrement dans le contexte actuel en venant en aide aux citoyens qui se retrouvent dans une situation d’insécurité alimentaire.

Coordonnées pour rejoindre les deux organismes

Téléphone : 450 650-1286

Site Web : cabboucherville.ca

N’hésitez pas, osez demander de l’aide si vous en avez besoin. Entraidons-nous également en cette période difficile.

La Ville tient à rappeler que les organismes communautaires demandent de ne plus faire de dons de denrées alimentaires pour l’instant, car ils reçoivent suffisamment d’aliments de la part de Moisson Rive-Sud et des marchands de la municipalité. En ce moment, la priorité est le partage des ressources et la distribution des paniers de dépannage alimentaire. Les dons de vêtements sont également à éviter, car les deux principaux organismes qui gèrent ceux-ci sont présentement fermés. En effet, les consignes gouvernementales d’isolement des aînés, de distanciation sociale et de désinfection ne permettent plus le bon déroulement des opérations. Merci de votre collaboration.

Pour suivre l’évolution de la situation concernant le coronavirus (COVID-19), consultez régulièrement le boucherville.ca/coronavirus. Vous y trouverez des informations utiles, des idées d’activités ainsi que diverses ressources en cas de besoin.