Des visières fabriquées à Varennes et Saint-Amable et distribuées gratuitement au personnel de la santé

(Extrait du mot du maire de Varennes, Martin Damphousse, du 10 avril)

« Voilà un geste qui m’a profondément marqué et qui s’avère l’une des actions les plus touchantes dont j’ai été témoin depuis le début de cet épisode de COVID-19. Et ça se déroule ici à Varennes!

Bravo à ces gens de cœur qui ont eu le génie de concevoir des visières de protection chez eux à l’aide d’imprimantes 3D et de les livrer gratuitement au personnel soignant des établissements de santé! Voici un geste bien concret!

Je félicite d’abord le sergent Benoit Ducasse, technicien en systèmes d’armes aériennes des Forces armées canadiennes, qui est à l’origine du projet. Il y a deux semaines, sa conjointe, qui œuvre dans le milieu de la santé, a manifesté le besoin de protéger du virus les patients, ses collègues ainsi qu’elle-même devant la crainte d’une pénurie de visières. C’est alors que Benoit, après d’intenses recherches, eut l’idée d’utiliser une imprimante 3D pour en fabriquer chez lui à l’aide d’un logiciel. L’expérience fut un succès retentissant. À la grande satisfaction de sa conjointe, un parfait prototype a été imprimé en acide polylactique (PLA).

Devant l’engouement du personnel du CLSC de Varennes, ainsi que la prolifération de la nouvelle sur les médias sociaux, Benoit a envoyé une publication via son réseau Facebook pour présenter le projet et demander aux gens s’ils voulaient lui prêter main-forte avec leur imprimante afin d’accélérer la production. Depuis, dix-huit personnes ont accepté de collaborer au magnifique projet, dont le couple varennois Mélanie Bernier et Steve Lavigne. Ceux-ci ont aussitôt proposé leurs services pour assister Benoit dans la production et la distribution des visières. Mélanie a été très sensible à cet appel en tant qu’infirmière auxiliaire aux services de santé de la Montérégie-Est. C’est donc ce couple qui a communiqué avec moi pour avoir un coup de main de la Ville.

Je tiens à dire haut et fort BRAVO à ces gens de cœur qui démontre un bel exemple de solidarité. C’est pourquoi le conseil municipal a décidé de participer et d’appuyer financièrement la production de ces visières maison. Nous leur avons offert l’imprimante 3D de la bibliothèque et la Ville paiera l’achat du matériel plastique pour alimenter les imprimantes aussi longtemps qu’il y aura une demande. Nous avons déjà fourni le plastique pour 750 visières. À ce jour, près de 400 visières ont été livrées et sont utilisées par le personnel soignant de centres hospitaliers et de santé situés en Montérégie, à Montréal ainsi que dans les basses Laurentides.

Merci pour votre solidarité! Ça va bien aller! »

Martin Damphousse, maire de Varennes

(Encadrer)

Note importante : ce produit n’est pas homologué par Santé Canada, mais bien un produit maison pour sécuriser autant nos anges gardiens que les citoyens.

Vous travaillez dans le milieu de la santé et vous aimeriez vous procurer une de ces visières? Faites-le-nous savoir en communiquant avec le service aux citoyens par téléphone au 450 652-9888, poste 1455, ou par courriel à citoyens@ville.varennes.qc.ca.

(Source photos: Simon Lanciault)