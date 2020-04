La Ville de Varennes adopte une nouvelle règlementation contre les rassemblements

Le conseil municipal de Varennes a tenu à huis clos et par vidéoconférence une séance spéciale le mercredi 8 avril dernier à la Maison Saint-Louis afin d’adopter une nouvelle règlementation contre les rassemblements.

« Nous sommes présentement dans une phase importante de la pandémie et nous souhaitons tous atteindre le plateau rapidement pour mieux en redescendre et reprendre une vie normale », a mentionné à ce sujet le maire de Varennes, Martin Damphousse, dans son mot adressé quotidiennement à ses concitoyens.

« Les autorités l’ont mentionné, ce n’est pas le temps de baisser la garde, au contraire. Il faut redoubler de vigilance et respecter la distanciation physique. Ce qui me ramène à vous parler encore une fois de rassemblements. Il faut à tout prix éviter de se rassembler, c’est notre meilleure arme contre le virus. »

Le conseil municipal a donc fait un pas de plus en ce sens lors du conseil spécial du 8 avril dernier afin d’intégrer l’interdiction de rassemblement pour des raisons d’urgence sanitaire à même son règlement sur la sécurité, la paix et l’ordre.

« La Ville interdira donc tout rassemblement jusqu’à la levée de l’urgence sanitaire. Un rassemblement est un groupe de plus de deux personnes ne vivant pas sous le même toit. N’oubliez pas que même si les personnes se tiennent à plus de deux mètres, il s’agit tout de même d’un rassemblement », a précisé M. Damphousse.

« Nous avons des employés sur le terrain pour sensibiliser la population et les policiers pourront aussi donner des contraventions allant de 200 $ à 1 000 $. Je suis convaincu que les Varennois feront ce qu’il faut sans que les policiers aient à intervenir, mais nous prenons les moyens qu’il faut si ce n’est pas le cas. Il est essentiel d’agir ainsi pour se protéger et protéger les autres. »

Assemblée du 6 avril

Deux jours auparavant, soit le lundi 6 avril, le conseil municipal s’était à nouveau réuni par le biais de la vidéoconférence afin de tenir la première assemblée publique du mois. À cette occasion, les élus ont présenté un avis de motion portant sur des travaux de reconstruction partiels avec gainage des rues Geoffrion et Malo et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n’excédant pas 2 050 000 $ pour en acquitter le coût.

De plus, il y avait un autre avis de motion à l’ordre du jour qui décrétait des travaux de resurfaçage de divers tronçons du boulevard René-Gaultier ainsi que le resurfaçage du boulevard de la Marine, entre la route Marie-Victorin et la rue des Bordages. Ceux-ci devraient nécessiter une dépense et un emprunt de 941 500 $ pour en acquitter le coût.

Le conseil a également autorisé la signature de l’entente intermunicipale relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle des services de sécurité incendie en cas de pandémie et a donné son aval à l’acquisition d’un véhicule utilitaire hybride pour le Service de sécurité incendie.