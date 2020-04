Le CISSS de la Montérégie-Est annonce l’ouverture de quatre cliniques désignées d’évaluation sur son territoire.

Tel qu’annoncé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, ces cliniques ont le mandat de procéder à l’évaluation médicale de tout patient qui désire une consultation médicale de première ligne et qui présente des symptômes d’allure grippale (tels que mal de gorge, toux, température et congestion nasale), de gastroentérite ou s’apparentant à ceux de la COVID-19. Selon les nouvelles mesures annoncées, c’est dans ces cliniques que sera désormais fait le dépistage de la COVID-19.

Sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Est, les CDÉ sont :

à Saint-Hyacinthe, au CLSC des Maskoutains;

à Sorel-Tracy, dans la salle municipale Jani-Ber;

à Longueuil, au CLSC Simonne-Monet-Chartrand et au Cégep Édouard-Montpetit.

Ces quatre cliniques sur référence sont ouvertes 7 jours par semaine, de 8 h à 20 h. Toute personne inscrite ou non à un médecin de famille, qui a des symptômes mentionnés plus haut et qui a, ou pense avoir, un besoin de consultation en médecine de famille devra téléphoner au 450 644-4545 ou encore au 1 877 644-4545 afin d’obtenir une évaluation clinique par une infirmière pour être ensuite dirigée vers la ressource adéquate.