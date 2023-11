Un tout nouveau site pour encourager le recrutement de familles d’accueil sur le territoire

Le CISSS de la Montérégie-Est lance un tout nouveau site vitrine pour encourager le recrutement de familles d’accueil sur tout le territoire de la Montérégie : Familledaccueilmonteregie.com



Le site propose de courts témoignages de trois familles d’accueil de la région qui partagent leur expérience à partir du moment où elles ont entamé leur processus d’évaluation jusqu’à leur quotidien en tant que familles d’accueil.



Grâce à une interface conviviale et ergonomique, Familledaccueilmonteregie.com permet de partir à la rencontre de Maïmouna, qui accueille des adolescents depuis une douzaine d’années, de Maude-Élisabeth et Émilie qui ont fait le choix de devenir famille d’accueil il y a quelques années seulement et d’Isabelle et Steve, qui ont décidé d’ouvrir leurs portes à d’autres enfants alors que leurs garçons arrivaient à l’adolescence.



Le site a été conçu afin de simplifier et améliorer l’expérience des personnes qui souhaitent devenir famille d’accueil en offrant un contenu révisé grâce à la rétroaction de familles d’accueil du territoire. Pour ces dernières, des témoignages fiables peuvent être très rassurants pour les personnes qui s’interrogent sur le processus et l’accompagnement offert.