Le CISSS de la Montérégie-Est obtient son statut d’établissement agréé

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est obtient sa certification d’Agrément Canada suite à un processus d’évaluation rigoureux. Cette évaluation objective, effectuée par des tiers, vient confirmer que l’établissement répond aux normes de qualité et de sécurité des soins établies par l’Organisation de normes en santé (HSO).



L’établissement se classe au-dessus de la moyenne observée dans le réseau de la santé et des services sociaux avec un taux de conformité de 95,5 %. À ce titre, le CISSS de la Montérégie-Est s’illustre, entre autres, par ses équipes passionnées et engagées, son système de gestion centré sur l’usager, son intégration réussie des usagers-ressources ainsi que sa grande collaboration avec les partenaires externes pour assurer une offre de services complète.



« Nous sommes très fiers de nos équipes qui, malgré la pandémie et les défis associés, ont poursuivi leurs prestations de soins et de services sous le signe de la qualité et de la sécurité. Je salue leur engagement envers la clientèle, qui a d’ailleurs été reconnu par les équipes visiteuses d’Agrément Canada », a mentionné Bruno Petrucci, président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Est.



Le CISSS de la Montérégie-Est s’appuie sur cette réalisation collective pour assurer sa mission, en poursuivant ses travaux d’amélioration continue avec l’usager au cœur de ses orientations.