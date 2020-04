Les vols de sacs à main en hausse

Depuis le mois de décembre 2019, le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) constate une hausse des vols de sacs à main dans les voitures garées dans les stationnements des centres commerciaux.

Les vols surviennent généralement de la même façon. Les clientes quittent le commerce et se dirigent à pied vers leur véhicule. Elles y déposent leurs achats et ramènent le panier à un endroit désigné. Elles retournent ensuite à leur véhicule. C’est pendant ce court instant, que le ou les suspects en profitent pour dérober les sacs à main. La plupart du temps ceux-ci sont laissés dans les véhicules dont les portières sont demeurées déverrouillées.

Il est également arrivé, à quelques-unes des victimes, alors qu’elles se trouvaient dans leur voiture, de se faire interpeller par une inconnue. Cette dernière prétend avoir remarqué que la victime avait oublié des effets dans son panier. La victime sort alors de son véhicule pour aller vérifier. La suspecte profite de son absence pour s’emparer du sac à main, encore une fois laissé sans surveillance dans le véhicule dont les portes n’ont pas été verrouillées.

Une fois le sac à main volé, plusieurs transactions frauduleuses sont effectuées et les fraudes peuvent parfois totaliser plusieurs milliers de dollars

Conseils de prévention

– Assurez-vous de bien verrouiller vos portes aussitôt que vous en sortez, sans égard à l’endroit où vous êtes. Il ne suffit que de quelques secondes de distraction pour qu’une personne malveillante s’introduise dans un véhicule.

– Soyez attentifs aux comportements suspects dans les stationnements et signalez la situation si vous êtes témoin d’un vol ou d’un comportement suspect.

– En cas de vol, annulez immédiatement vos cartes bancaires et téléphonez au 911