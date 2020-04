Xavier Barsalou-Duval vient en aide aux organismes d’aide alimentaire et aux médias

Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, annonce plusieurs actions qu’il prend pour venir en aide aux banques alimentaires et aux médias de la circonscription dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.

L’augmentation de salaire du député versée aux organismes d’aide alimentaire

« Chaque année, les députés fédéraux reçoivent une indexation automatique de leurs salaires qu’ils ne peuvent pas refuser. En ces circonstances où nombre de mes concitoyens perdent leur source de revenus, je considère que le moment est bien mal choisi pour s’accorder des augmentations de salaire. Voilà pourquoi, en geste de solidarité avec eux, je compte faire don de cette somme aux organismes d’aide alimentaire de la circonscription », a déclaré Xavier Barsalou-Duval.

Un soutien spécial par des achats de publicité

De plus, le bureau du député a aussi entrepris une campagne d’achat publicitaire auprès de ces mêmes organismes qui viennent en aide aux gens dans le besoin. Il faut savoir que contrairement aux députés de l’Assemblée nationale, les députés fédéraux n’ont pas de budget discrétionnaire à leur disposition pour soutenir les organismes de leur comté.

« Une situation exceptionnelle appelle à des gestes exceptionnels. Il est primordial de donner les moyens à nos organismes de sécurité alimentaire de poursuivre leur mission et d’aider le plus de personnes possible. Même en temps de crise, il faut permettre à nos familles et à nos citoyens d’avoir quelque chose dans leur assiette chaque jour », ajoute le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères.

Un appui supplémentaire aux médias locaux

Conscient du fait que les conditions économiques actuelles se traduisent directement par une chute massive des revenus publicitaires dans les médias locaux, le député a déjà entrepris un effort supplémentaire en leur accordant un soutien accru.

Au total, ce sont environ 8000 $ supplémentaires qui viendront s’ajouter au budget de fonctionnement de ces organisations au moyen d’achats exceptionnels de publicité du bureau de circonscription et d’une contribution personnelle du député.

« Ces services sont absolument essentiels et il est crucial qu’ils soient soutenus. J’invite par ailleurs mes concitoyens à les appuyer financièrement s’ils en ont les moyens ou à s’engager comme bénévole. J’en profite d’ailleurs pour rappeler que le gouvernement du Québec a mis en place un portail Web ou il est possible de s’inscrire : http://jebenevole.ca », conclut Xavier Barsalou-Duval.

(Source : Bureau du député Xavier Barsalou-Duval)

Xavier Barsalou-Duval