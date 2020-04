Encore plus de mesures pour aider les aînés dont la situation préoccupe tout particulièrement

Dans son point de presse quotidien du 1er avril dernier, le premier ministre du Québec s’est inquiété du fait que, sur près de 2 200 résidences pour personnes âgées dans la province, il y en a 519 où on a diagnostiqué au moins un cas d’aîné qui a été infecté par la COVID-19, soit environ le quart de ces établissements.

Devant cette situation problématique, il a averti qu’il y aura un contrôle encore plus sévère pour les entrées et les sorties de chaque résidence. Afin de réduire également les possibilités que des membres du personnel soient infectés et qu’ils contaminent par la suite leurs familles, François Legault a incité fortement les préposés qui le peuvent à dormir dans des hôtels aux frais de l’état. Le premier ministre a ajouté que des bonifications de salaire seront bientôt dévoilés, autant en CHSLD (Centres d’hébergement de soins de longue durée) que dans le secteur privé.

Rappelons à ce sujet que les visites sont interdites dans tous les lieux d’hébergement pour personnes âgées depuis la mi-mars en raison de la pandémie de la COVID-19. Les données permettent de constater que les personnes de plus de 70 ans sont particulièrement vulnérables à ce virus avec un taux de mortalité de 8 % et celui-ci double à toutes fins pratiques chez les aînés de plus de 80 ans puisqu’il se situe à 14,8 %…

De l’aide de Québec et d’Ottawa

Lors de son point de presse, François Legault a mentionné que le plus grand défi actuel du gouvernement et des autorités de la santé publique, ce sont les résidences pour personnes âgées et les CHSLD. Deux jours avant qu’il ne sonne l’alarme, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a annoncé l’octroi d’une aide d’urgence totalisant plus de 133 M$ afin de s’assurer que les installations qui hébergent des personnes aînées ou des clientèles avec des besoins spécifiques disposent des moyens nécessaires pour faire face à ces défis d’envergure.

Ainsi, 40 M$ seront versés aux résidences privées pour aînés (RPA) certifiées; 20 M$ seront octroyés aux CHSLD privés non conventionnés; 73 M$ seront remis aux ressources intermédiaires (RI) et aux ressources de type familial (RTF). La ministre a indiqué que ces montants permettront à ces établissements de composer avec leurs enjeux de ressources humaines (heures supplémentaires et embauche de personnel additionnel) et d’approvisionnement en équipements de protection et de désinfection, afin d’assurer la protection, la sécurité et la santé des personnes hébergées.

« Dans les derniers jours, beaucoup de pression s’est fait ressentir à l’égard des propriétaires de milieux de vie pour les personnes aînées et les personnes vulnérables. Tout comme nous, ils ont à cœur d’offrir un milieu de vie sécuritaire à leurs résidents et au personnel durant la crise de la COVID-19. Avec cette aide d’urgence, on va pouvoir engager plus de personnel, acheter plus de matériel de protection et plus de désinfectant. On se donne les moyens pour mieux s’occuper de nos aînés et, surtout, mieux les protéger », a précisé Mme Blais.

Pour sa part, le gouvernement fédéral a annoncé le 29 mars dernier qu’il versera 9 M$ à Centraide Canada pour que cet organisme aide des organisations locales à offrir des services aux aînés. Parmi ces services, notons la livraison de produits d’épicerie, de médicaments ou d’autres articles nécessaires ou une communication personnalisée avec les personnes âgées afin d’évaluer leurs besoins et de les diriger vers le soutien communautaire approprié. À cette occasion, le premier ministre Justin Trudeau a aussi lancé un appel aux bénévoles du pays pour soutenir l’organisme de leur choix afin de poursuivre les missions d’aide qui risquent de déborder sous les demandes.