Cheers Cannabis à Varennes: une production de cannabis unique en son genre

Il y a dans le parc industriel de Varennes, le long du boulevard Lionel-Boulet, une entreprise qui se démarque particulièrement des autres, soit Cheers Cannabis, car sa production destinée à un usage récréatif et médical fait à la fois sourire et sourciller certains. Dans le but de se distinguer encore plus, les propriétaires expérimentent présentement une nouvelle technique afin d’augmenter la teneur en cannabinoïdes.



La production de cannabis exige un environnement hautement contrôlé et les producteurs doivent souvent innover afin de se donner des avantages concurrentiels. C’est dans cette optique que l’entreprise familiale a décidé d’installer un nouvel éclairage DEL de Sollum dans l’une de ses six salles de culture.



Selon Kevin Laliberté, responsable de la production chez Cheers Cannabis, cette solution offrirait la possibilité de mettre au point leurs « recettes de lumière » avec une grande précision afin de cibler des cannabinoïdes spécifiques, ce qui leur confère un grand avantage par rapport à la concurrence.



Avant d’aller de l’avant avec cette technique, les propriétaires auraient analysé plusieurs recherches menées entre autres aux Pays-Bas, en Italie, en Israël ainsi qu’au Canada. Elles auraient démontré que l’éclairage peut améliorer significativement la production de cannabis. De façon plus précise, la mise en place de niveaux plus élevés de rouge lointain au cours de la phase initiale d’enracinement peut aider les producteurs à favoriser une production spécifique de cannabinoïdes.



« La possibilité de moduler le spectre et l’intensité de l’éclairage d’appoint donne aux producteurs la flexibilité d’expérimenter et de s’adapter à l’évolution de la recherche », a déclaré pour sa part Rose Séguin, agronome pour Sollum Technologies.