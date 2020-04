50 000 $ offerts à des organismes pour offrir des services alimentaires aux citoyens en difficulté à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie et la fondation ParticipeDon, fondée par la mairesse de Sainte-Julie en 2008, ont récemment offert des aides financières supplémentaires

totalisant 50 475 $ à trois organismes communautaires locaux afin de les aider à répondre aux besoins des citoyens en difficulté dans cette période particulièrement difficile.

Un montant de 10 000 $ a été remis à La Maison de l’Entraide, qui soutient les familles julievilloises dans le besoin et travaille, en collaboration avec les partenaires du milieu, à améliorer leurs conditions de vie. La fondation ParticipeDon rendra également disponible un montant de 29 000 $ pour aider cet organisme. Quant à l’organisme Partajoie, qui distribue des denrées alimentaires aux familles dans le besoin demeurant à Sainte-Julie, un montant de 8 000 $ lui a été alloué. Finalement, l’Envolée, qui travaille notamment à l’amélioration des conditions de vie des aînés de Sainte-Julie par le biais d’une offre de services en maintien à domicile, a reçu 3 475 $ pour offrir des repas à ses bénéficiaires pour les cinq prochaines semaines.

« Ces organismes travaillent en tout temps pour améliorer les conditions de vie des Julievilloises et Julievillois dans le besoin et leur rôle est particulièrement essentiel lorsqu’arrivent des événements comme ceux que nous vivons actuellement. Je les remercie d’être présents pour la population et j’invite les citoyens qui ont besoin de soutien à ne pas hésiter à les contacter », a mentionné la mairesse Suzanne Roy.

Une plate-forme de solidarité pour s’entraider

La Ville rappelle également aux citoyens que sa plate-forme Solidarité Sainte-Julie, lancée dans les derniers jours pour encourager l’achat local, offrir ses services comme bénévole ou encore demander de l’aide, est active et prête à recevoir les demandes de services des citoyens. Depuis son lancement, près de deux cents bénévoles se sont inscrits pour offrir leur aide. Ces derniers sont donc impatients d’aider leurs concitoyens pour différents types de services, comme faire l’épicerie ou les courses à la pharmacie par exemple. Tous les citoyens peuvent s’inscrire pour demander de l’aide, incluant ceux qui reviennent de voyage et doivent être en isolement à la maison ainsi que les personnes de 70 ans et plus qui ne peuvent pas sortir. Tous les détails se trouvent sur le site Web de la Ville de Sainte-Julie.

Une mesure spéciale pour les taxes municipales

La Ville tient aussi à rappeler aux citoyens qu’il est possible de retarder le paiement de ses taxes municipales d’ici au 30 juin prochain sans que des intérêts soient facturés. Dans l’intervalle, les paiements peuvent se faire par chèque en le déposant dans la boîte prévue à cet effet dans le portique de l’hôtel de ville ou de façon électronique auprès des institutions bancaires. Ceux qui auraient déjà transmis leur chèque et qui souhaitent retarder le paiement peuvent contacter le Service aux citoyens au 450 922-7115, poste 7129 ou par courriel à clientele@ville.sainte-julie.qc.ca. Si le paiement a été fait avec une institution financière, il faut la contacter pour demander de retarder le paiement.

Finalement, rappelons que la Ville demeure en lien constant avec les intervenants concernés afin d’adopter toute autre mesure requise et rappelle l’importance de respecter les précautions suggérées sur le site quebec.ca/coronavirus, notamment en ce qui a trait au lavage des mains rigoureux et fréquent.