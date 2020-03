Au tour du parc national des Iles-de-Boucherville de fermer

L’évolution du contexte de la COVID-19 amène la Société des établissements de plein air (Sépaq) à réduire encore davantage le nombre de ses employés sur le terrain. Pour des raisons de sécurité et afin d’éviter les rassemblements publics, la Sépaq demande donc à la population de ne plus fréquenter les parcs nationaux, les réserves fauniques et les établissements touristiques de son réseau.

La Sépaq avait déjà fermé l’ensemble de ses infrastructures dédiées au service à la clientèle. À partir de samedi matin, les accès aux territoires seront désormais aussi fermés partout dans le réseau étant donné la demande de réduire au minimum les employés présents sur les lieux de travail. Donc, seuls les employés jugés prioritaires et indispensables pourront continuer à y être. La Sépaq en appelle à la collaboration de chacun et demande de ne pas chercher à accéder aux territoires.

Ces mesures visent à protéger notre personnel et notre clientèle contre les risques de propagation du virus, dans l’esprit des recommandations émises par les autorités de santé publique. La non-fréquentation des territoires publics contribuera aussi à limiter les déplacements entre les différentes régions. Chaque geste pour réduire les contacts physiques entre personnes permet de limiter la contagion.

La Sépaq continue à s’ajuster à la situation afin de contribuer au maximum à l’effort collectif de lutte contre la propagation de la COVID-19. www.sepaq.com