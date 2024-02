Une tonne d’activités pour la relâche scolaire

C’est bientôt la relâche scolaire, et plusieurs activités amusantes peuvent être faites à Boucherville, à Sainte-Julie et à Varennes. Qu’elles soient dehors ou à l’intérieur, les possibilités sont grandes pour bouger. La Relève propose quelques idées.



Plus de 40 activités à Boucherville

La Ville de Boucherville a mis en place une programmation étoffée en collaboration avec les organismes accrédités. Des activités différentes et pour tous les goûts sont proposées chaque jour. Heure du conte, zooanimation, initiation au judo, tennis de table, soccer, atelier de cirque, de bricolage, et bien plus sont au menu de la semaine.

La programmation complète est disponible sur le site web de la Ville de Boucherville. Il faut s’inscrire à l’avance.

Un camp de jour est aussi offert du 4 au 8 mars à l’école orientante l’Impact. Au programme : jeux de gymnase, jeux extérieurs, sports, missions thématiques, etc.

Disque-golf

C’est l’occasion de découvrir le disque golf. L’activité est gratuite et se pratique à longueur d’année au parcours situé dans le parc boisé de la Rivière-aux-Pins, à l’arrière de la bibliothèque municipale de Boucherville. La boutique Nation Sport située au centre aquatique offre le prêt de matériel.

Aux petits oiseaux !

Pourquoi pas une balade en nature avec les enfants pour observer les oiseaux? Vous serez aux premières loges à l’arboretum Stephen-Langevin, au parc national des Îles-de-Boucherville et au parc Michel-Chartrand.

Les chanceux pourront aussi y rencontrer des cerfs de Virginie et des renards roux.

Sport de glisse

Si Dame nature est favorable, plusieurs endroits permettront la pratique de sport de glisse. À Boucherville, on peut dévaler, en tapis magique ou en traineau, trois pentes à glisser situées aux parcs des Gouverneurs, Vincent-d’Indy et Pierre-Laporte.

On peut aussi patiner aux parcs Arthur-Dumouchel, du Bois-de-Brouage, Vincent-d’Indy, des Gouverneurs, Marguerite-Aubin-Tellier, De Picardie, Pierre-Boucher, Sabrevois et Pierre-Laporte où l’on retrouve aussi un anneau glacé. Si les conditions métérologiques ne le permettent pas, vous pouvez patiner à l’intérieur du Centre des glaces Gilles-Chabot.

Par ailleurs, le Club de golf offre un intéressant parcours de 3,5 km, ainsi que le parc national des Îles-de-Boucherville. À ce dernier endroit, on peut également faire de la raquette, du fatbike, et de la randonnée pédestre.

À l’eau !

La baignade : voilà une sortie plaisante et peu dispendieuse. Le Complexe aquatique Marie-Eve-Cormier dispose d’un petit bassin pour les enfants avec des jeux d’eau et une glissade. Les plus expérimentés pourront jouer, nager et plonger dans les plus grands bassins.

À Sainte-Julie

Le classique de la relâche scolaire à Sainte-Julie, c’est bien sûr d’aller en famille ou entre amis à la pente à glisser située à l’entrée de la ville. La nouveauté cette année est qu’il est maintenant possible d’emprunter gratuitement des tubes.

Le samedi 9 mars, de 13 h 30 à 16 h, la bibliothèque offre aux jeunes de 10 à 16 ans une activité des plus amusantes, soit le doublage de bande-annonce alors que les participants sont invités à synchroniser leur voix aux mouvements de bouche du personnage à l’écran.

Vous avez le goût depuis longtemps d’essayer un instrument de musique? Sachez que la bibliothèque vous permet de louer gratuitement des instruments, dont trompette, guitare basse, violon, bongo, batterie compacte, etc. (Pour information : 450 992-7070.

À Varennes

Au parc de la Commune, vous pouvez essayer gratuitement des Fatbikes, des trottinettes des neiges, des raquettes ou du ski de fond. (Tous les jours, de 10 h à 16 h. Carte loisirs ou preuve de résidence requise).

Vous voulez inclure pitou à la relâche? Alors vous pourrez vous initier avec votre chien à la trottinette des neiges, le mercredi 6 mars au parc de la Commune, à 13 h, et ensuite, vous pourrez prendre part à la Cani-marche à 14 h. Des équipements sont disponibles dans les deux cas.

La relâche, c’est bien sûr le moment parfait pour essayer des nouvelles choses, alors venez découvrir le slackline (équilibre sur sangle), le disque golf et des sports de combat, ou alors jouez au spikeball (balle au rebond), et au mini-soccer, le jeudi 7 mars à l’Espace des Bâtisseurs, de 10 h à 13 h.



Avec la collaboration de Daniel Bastin