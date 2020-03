Le Regroupement des popotes roulantes du Québec souligne la 15e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes du 15 au 22 mars sous le thème Les popotes roulantes : bien manger avec dignité ! L’organisme responsable de cette semaine a récemment procédé au lancement d’une vidéo qui décrit en quoi consistent ce service et son apport dans la société. Il coordonne cet événement afin de permettre à chaque popote roulante de promouvoir ses services alimentaires bénévoles et de favoriser le recrutement de ressources bénévoles.

À Boucherville, le Centre d’action bénévole a la responsabilité de ce service dans la municipalité. Au cours de la dernière année, l’équipe qui gère ce volet du CABB a préparé et livré 4228 repas à 155 bénéficiaires. La popote roulante fonctionne à l’année mais fait relâche durant les deux semaines de vacances de la construction. Les bénévoles exercent les tâches requises pour le bon fonctionnement du service. Certains voient à l’approvisionnement en allant chercher les produits nécessaires à la préparation des repas chez Moisson Rive-Sud ou à l’épicerie tandis que d’autres mettent la main à la pâte à la cuisine. D’autres participants s’occupent de livrer à domicile les plats préparés. Chaque semaine, ils en distribuent environ 80 en moyenne mais la demande connaît une hausse.

Qui fait appel à ce service de repas préparés? L’éventail est assez large : une forte proportion de personnes âgées aux prises avec des problèmes de santé mais qui demeurent tout de même à domicile, des proches aidants, des personnes en convalescence et des mamans ayant accouché depuis peu. Avec le phénomène croissant de la population vieillissante, la popote roulante joue un rôle essentiel auprès de ces gens.

La préparation et la livraison des repas se font deux jours par semaine, les lundi et jeudi. Les services alimentaires du CABB utilisent les surplus de produits pour faire des repas congelés qui répondent aussi à une demande des mêmes bénéficiaires.

Selon les données du Regroupement des popotes roulantes du Québec, le mouvement des popotes roulantes aide au soutien à domicile de 30 000 personnes en perte d’autonomie. Les 10 000 bénévoles répartis dans les différentes régions de la province préparent et livrent 2 millions de repas par année pour le bon maintien de ce service. Un exploit en soi! La moyenne d’âge des bénévoles est de 72 ans.